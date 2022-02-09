عملية للتحالف بشمال سوريا تستهدف قياديا في "القاعدة"

دوت الخليج :- قال سكان ومصادر من مقاتلي المعارضة السورية، إن غارة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استهدفت، الخميس، من يشتبه بأنه قيادي تابع لتنظيم القاعدة في بلدة في شمال سوريا.

وذكروا أن عدة طائرات هليكوبتر هبطت في منطقة بالقرب من بلدة أطمة في محافظة إدلب، وهي منطقة تحت سيطرة المعارضة على الحدود مع تركيا، حيث سُمع دوي انفجارات بالقرب من منزل "متشدد أجنبي"، ما أسفر عن قتلى، وفق "رويترز".

ولم ترد بعد تفاصيل عن الحادث، لكن المرصد السوري قال، إن مروحيات "التحالف الدولي" قصفت بالرشاشات الثقيلة مناطق متداخلة بين محافظتي إدلب وحلب غربي قرية دير بلوط.

ولفت المرصد إلى أن جنود التحالف نفذوا إنزالًا في المنطقة، ونادى الجنود عبر مكبرات الصوت بإخلاء أحد المنازل، قرب مدرسة غربي منطقة دير بلوط، من النساء والأطفال، قبل أن يقتحموا المنزل.

فيما دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر "التحالف الدولي" ومسلحين، وسط معلومات مؤكدة عن وجود قتلى، دون تفاصيل إضافية.

عربي 21