تفاصيل الإفراج عن الطفل السوري صاحب صرخة "مشان الله لا تضربوني"

دوت الخليج :- بعد أن تصدرت صرخة الطفل السوري المختطف فواز قطيفان صاحب عبارة "مشان الله لا تضربوني" جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأدمت قلوب المتابعين، جاء خبر الإفراج عن ابن بلدة أبطع بريف درعا جنوبي سوريا ليثلج قلوب من تابعوا قصته لأسابيع.

وأفاد والد الطفل السوري، حسب ما أوردته وسائل إعلام سورية، بأنه تم الإفراج عن الطفل فواز من قبل الخاطفين ووضعه أمام صيدلية في مدينة نوى غرب درعا، وذلك بعد دفع مبلغ الفدية من قبل ذويه.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحرير الطفل فواز قطيفان، مشيرة إلى أن صحته جيدة.

من جهته، قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان في تدوينة على "فيسبوك": "وأخيرا بعد انتظار مرير وقاس وطويل وخطر عاد الملاك البريء لحضن أهله الدافئ، ألف الحمد لله على سلامتك ياعمو فواز.. وألف مبروك لأهله وعائلته وعميق الشكر والامتنان والمحبة لكل الذين شاركونا قساوة وقلق وقهر اللحظات والساعات والأيام والشهور التي غاب فيها فواز عن أهله" ، وفقا لـ"العربية.نت".

وبدأت قصة الطفل السوري في الثاني من نوفمبر الماضي، عندما كان متوجها في الصباح الباكر إلى مدرسته، قبل أن يتفاجأ بأربعة أشخاص بينهم امرأة يستقلون الدراجات النارية، قاموا باختطافه بقصد طلب فدية من عائلته.

وتفاعلت قضية الطفل في سوريا وخارجها بعد مقطع فيديو نشره الخاطفون يظهر الطفل وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة لدفع الفدية.

وكان مبلغ الفدية مرتفعا جدا، إذ طلب المختطفون نحو 700 مليون ليرة سورية، وبعد مفاوضات طويلة خفضت العصابة المبلغ إلى 500 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 140 ألف دولار.