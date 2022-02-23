مقتل 4 مدنيين وجرح 12 في قصف لـ" ي ب ك" الإرهابي شمالي سوريا .. بالفيديو

دوت الخليج :- قتل 4 مدنيين، وجرح 12 آخرون، في حصيلة أولية، بقصف صاروخي شنه تنظيم "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابي على مدينة أعزاز بمحافظة حلب، شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة أن عناصر التنظيم الإرهابي المتمركزين في مدينة تل رفعت استهدفوا بالقصف الصاروخي المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقتل في القصف 4 مدنيين، بحسب حصيلة أولية، فيما جرح 12 آخرون تم نقلهم إلى مشافي المدينة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لحلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.

وبالرغم من وجود اتفاق تركي روسي وقع في أكتوبر/ تشرين أول 2019 يقضي بانسحاب التنظيم من المدينة، إلا أن عناصره ما زالوا يسيطرون عليها وينفذون انطلاقاً منها هجمات على مناطق سيطرة المعارضة .

ويسكن مدينة أعزاز مئات آلاف المدنيين معظمهم من النازحين الذين تركوا ديارهم جرّاء قصف النظام السوري و هجمات تنظيم "ي ب ك" الإرهابي.

الاناضول