حلاوتك يا ابيض – صافيناز بالروب هتخليك تعشق اللون الابيض

بيروت - ثريا شاهين - تحاول الفنانة الاستعراضية الارمينة التي تقيم في مصر صافيناز او صوفينار كما يطلق عليها في بعض الاحيان نشر صور موقاطع فيديو جديدة لها وتكون هي في هذه الصورة عارية او شبه عارية والتي تثير عرائز الجمهور .

وقامت صافيناز بنشر صورة لها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام في شرفة احد الفنادق في الساحل الشمالي ووتجلس فوق سور هذه الشرفة وترتدي المنشفة فقط بدون ملابس داخلية مما اظهر جميع مناطقها الحساسة عارية أمام الجمهور .

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت الكثير من التعليقات مثل اوووف- رجليكي سودة????- ياقلبي❤️❤️ – انتي كان اطلعي جحرك خير يا – اللحمه البتلو الفخاد ????❤️???? – عسولة-Your feet are so beautiful and perfect sofie – اوعى بس تقعى وتتكسررى وماتعرفيش تهززى تااانى ?