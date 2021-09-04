اتفرج – سما المصري تفجر مواقع التواصل بفيديو وهي ترقص عريانة ملط

بيروت - ثريا شاهين - لاتزال الفنانة الاستعراضية سما المصري تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنشر فيديو لها منذ قليل على قناتها في اليوتيوب وهي في منزلها ، مما اثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت فيه انه مريضة وعندها حساسية في جسمها

وانهالت التعليقات الساخرة على هذا الفيديو الذي بثته سما المصري على حسابها الشخصي.

وشاركت سما المصري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيبيوهات”انستجرام” بجزء من مقطع الفيديو وعلقت: “الفيديو الجديد من منزلي وأنا عيانة نزل خلاص على قناة اليوتيوب بتاعتي والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري اعملوا subscripe وفعلوا زر الجرس لمشاهدة المزيد من الفيديوهات، يلا نفرفش شوية بلا سياسة بلا بتاع.. مفيش أحلى من التكبير، هتكبر أكتر من كده مش عارفة الحقيقة”.

وظهرت “سما” في الفيديو وهي تستعرض جسمها في جولة داخل منزلها، ثم سخرت من معارضة الشباب على النظام وقالت “الشباب اللي عاوز يعمل ثورة يدور على شغل أحسن”.

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