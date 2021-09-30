نميمة الفن: سما المصري مع كلب هاسكي تفعل هذا الأمر ومتابع: حتي الكلب مش عتقاه .. اتفرج

وظهرت ” المصري ” بجانب كلب من نوع ” هاسكي المستخدم في التنقل بالقطب الشمالي ، وعلقت عليها : ” الكلب شكله أجمل مني…. أحلى كلب هاسكي اسمه “سيزر” … مورنينج عليك ياهاو هاو ” ، بينما بادلها جمهورها الرد بنفس الأسلوب المرح والساخر .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سما هو كليب ” برج الحمام ” الذي حقق نصف مليون مشاهدة فقط طوال أسبوع كامل .