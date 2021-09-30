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نميمة الفن: سما المصري مع كلب هاسكي تفعل هذا الأمر ومتابع: حتي الكلب مش عتقاه .. اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 سبتمبر 2021 03:09 مساءً - نشرت الفنانة الإستعراضية ” ” صورة جديدة على إنستجرام داعبت بها جمهورها بعد أن سخرت من نفسها بصحة كلبها .

وظهرت ” المصري ” بجانب كلب من نوع ” هاسكي المستخدم في التنقل بالقطب الشمالي ، وعلقت عليها : ” الكلب شكله أجمل مني…. أحلى كلب هاسكي اسمه “سيزر” … مورنينج عليك ياهاو هاو ” ، بينما بادلها جمهورها الرد بنفس الأسلوب المرح والساخر .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سما هو كليب ” برج الحمام ” الذي حقق نصف مليون مشاهدة فقط طوال أسبوع كامل .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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