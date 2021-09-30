نميمة الفن: زوج رهف القنون يكتشف بفحص DNA أن طفلتهما ليست ابنته: وهذا رد فعلها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - فجر زوج الناشطة السعودية ​رهف القنون​ مفاجأة من العيال الثقيل، بإعلانه أن فحص الحمض النووي DNA أظهر أن ابنتهما ريتا ليست ابنته كما كان يظن!

وفي التفاصيل، قال الكونغولي لوفولو راندي، زوج الشابة السعودية، المثيرة للجدل رهف القنون إن فحص الحمض النووي ”DNA“ أظهر أن ابنتهما ريتا، ليست من صلبه.

زوج رهف القنون يكشف تفاصيل الـ DNA:

عبر ستوري في انستغرام : قال زوج رهف القنون “دائما ما رغبت بعمل فحص الـ DNA لكنني احببت ابنتي كثيرا، كنت خائف انني سأخسرها ولكن أمها كررت أنها لا تريد ابنتها والآن افهم لماذا لا تريدها”.

وتابع: “كانت تعلم أن الفحص سيخبرني أن ريتا ليست ابنتي وانني سأتركها لهذا السبب لم تريد مني أن اجري الفحص، وبعدما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها ارادت مني أن ارعى ريتا بينما تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها”.

وأضاف:”كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أنها ليست ابنتي”.

وأوضح: “ارسلت لرهف وأخبرتها عن الفحص فقالت إنها سعيدة انني لست الوالد وان ريتا ستكون بحال افضل مع أب آخر غيري”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع زوج رهف مستنكرين تصرفاتها التي تجاوزت كل الخطوط وفق قولهم، كما تداولت عدة حسابات هذا الخبر مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات غير الأخلاقية.

ويأتي ذلك، بعدما تدخلت الشرطة الكندية، في مطلع يونيو/حزيران الماضي، مع تصاعد الخلاف بين رهف القنون وزوجها الكونغولي الذي أبلغ السلطات بشأن اختفاء ابنته على يد والدتها رهف.

وكانت رهف قد أعلنت، في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، أنها تركت ابنتها مع والدتها واتجهت في سفر خاص بها لأيام، بينما ظهر زوجها الكونغولي ”لوفولو راندي“ في مقطع فيديو، يعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.

رد فعل رهف القنون على اكتشاف زوجها:

في الوقت الذي قالت فيه بعدها إنها عادت إلى المنزل كان زوجها في ”بث مباشر“ على ”إنستغرام“ يقول، إن رهف هربت بطفلتهما بعد أن طلبت الخروج معها في نزهة قصيرة.

وظهرت الشرطة في البث المباشر، حيث بدا أن الزوج تقدم بشكوى رسمية ضد رهف، وهو ما يشير إلى أن الزوجين مقبلان على خلافات عاصفة بشأن حضانة الطفلة.

ولم يتضح حينئذ، إلى أين ستتجه خلافات الزوجين، ومن سيكون له الحق بحضانة الطفلة.

لكن راندي، توعد رهف القنون، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.