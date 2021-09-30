نميمة الفن: إنجي خوري تتعرّض للإغتصاب .. صراخ وانهيار في بثٍ مباشر..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 سبتمبر 2021 06:09 مساءً - مرّة جديدة، تحوّلت انجي خوري إلى حديث روّاد الإنترنت بعد ظهورها في بثٍ مباشر كاشفةً أن أحد الأشخاص حاول الإعتداء عليها.

وسردت انجي خوري أن أحدهم تعرّض لها في سوريا وشتمها وشتم عائلتها وهدّدها بسبب عداوتها مع قمر، كما كسر أظافرها وشدّها من شعرها.

وظهرت انجي في الفيديو وهي تصرخ في لحظات انهيار مردّدةً عبارة “يا قمر عم تأذيني، ضربني وكان بدو يغتصبني… غادري حياتي”.

ولفتت انجي خوري إلى أن المعتدي عليها كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف وفق قولها، ودخلت بعدها في نوبة من البكاء الهستيري.