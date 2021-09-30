نميمة الفن: زوجة أحمد سعد كشفت المستور : سبب الخناقة وماحدث ليلة الخميس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 سبتمبر 2021 06:09 مساءً - اعترف الفنان أحمد سعد، بأن أهل زوجته علياء بسيوني، اعترضوا على فكرة زواجهما في البداية.

وأضاف أحمد سعد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها “90 دقيقة”، المُذاع على فضائية “المحور”، قائلاً: “مفيش حد معترضش على جوازنا .. أنا متصالح مع الموضوع، لأني بشوف الحاجات اللي بتتكتب عني وعدد الناس اللي بتهاجمني من غير ما تعرفني، وكل ده مش بيضايقني، لكن اللي يضايقني إن حد يعرفني يبقى عنده نفس وجهة النظر دي”.

وتدخلت زوجة أحمد سعد “علياء بسيوني”، مضيفة أنها أرادت جس نبض والدتها للتعرف على رأيها في ارتباطهما: “مخدتش بالها .. وقالت لي إن في حد جايب لي عريس، لكن أنا قلت لها الكلام ده مش شخصيتي خالص، وكلمت أخويا وقولتله علي اللى حصل، وطلبت منه يقابله، واتفقنا على معاد”.

وواصلت علياء بسيوني: “قبل المعاد أخويا قالي مش هينفع عشان أنا كتبت اسمه على جوجل لقيت كوارث، فقلت له إحنا اتفقنا على معاد، ولو انت قلت لأ، أوعدك إن الموضوع خلص أنا مبرجعش في كلامي، ولما نزلنا نتقابل، نسيتهم لأنهم قعدوا يتكلموا مع بعض واتقابلوا تاني يوم، ولما اتجوزنا وبقينا نتخانق كل يوم خميس وأقول لماما وأقولها مش عاوزة أشوف وشه تاني كانت تطلب مني أرجع له، ودلوقتي مبقيناش نتخانق خالص”.