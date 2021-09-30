نميمة الفن: مقتل صافيناز على يد خادمتها بطريقة بشعة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:13 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة يوم أمس، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبة واقعة قتل سيدة داخل مسكنها في مدينة نصر بمفتاح أنبوبة بوتاجاز من أجل سرقتها.

وتلقى اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة سيدة تدعى “صافيناز خ.أ” بالعقار سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مصابة بجروح قطعة بأنحاء متفرقة من الجسم وبعثرة محتوىات الشقة.. وبسؤال شقيقها قرر أنه لدى توجهه لزيارتها اكتشف مقتلها وأضاف أنها كانت تقيم بمفردها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “أيمان م.م”، 35 سنة، خادمة طرف المجنى عليها – ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

وأضافت أنه نظرًا لعلمها بثراء المجنى عليها ولكونها تقيم بمفردها اختمرت في ذهنها فكرة قتلها والاستيلاء على ما بحوزتها من مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأنها توجهت لمسكنها، حيث سمحت لها بالدخول، وأخبرتها بأنها مرهقة وترغب في الاسترخاء، فقامت بإحضار مفتاح أنبوبة الغاز وتعدت عليها بالضرب عدة مرات على رأسها وقامت بقطع شرايين يدها محدثة ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها، واستولت على ما بحوزتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية ولاذت بالفرار.

وقررت بتخلصها من الأسلحة المستخدمة بإلقائها بمقلب قمامة بدائرة القسم، وتم بإرشادها ضبط المسروقات وكذا الملابس التي كانت ترتديها وقت ارتكابها الواقعة وتبين أنها ملوثة بالدماء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.