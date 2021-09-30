نميمة الفن: فيفي عبده تفاجئ الجمهور وتكشف موعد اعتزالها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 سبتمبر 2021 08:14 مساءً - أعلن الاعلامي العراقي نزار الفارس، عن استضافته للفنانة والراقصة فيفي عبده في حلقة جديدة من برنامج “مع الفارس” الذي يبث على قناة الرشيد.

ونشر الفارس صورة له برفقة فيفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها قائلا: “قريباً فيفي عبده ضيفتي وقرار اعتزالها متى يكون ”.

فيفي عبده تكشف كواليس حياتها

تصدرت الراقصة والفنانة فيفي عبده ، محرك البحث عبر موقع جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استضافتها في برنامج «السيرة»، الذي يثم بثه على قناة dmc، مساء أمس الخميس.

فيفي عبده: «هربت من بيتي بسبب الرقص»

حيث قالت دت الراقصة والفنانة فيفي عبده، خلال البرنامج، أنها اضطرت للهرب من منزل والدها، في سن صغير، بسبب زوجته، وإذا عاد بها الزمن ما كانت أقدمت على ذلك خاصة بعد الظروف والضغوط التي تعرضت لها بسبب هذا القرار.

وأضافت فيفي عبده في حوارها لبرنامج «السيرة»، على قناة dmc، مساء اليوم الخميس: «لو مدركة اللى حصلي، مكنتش هربت من بيتي بسبب الرقص، ونصيحتي لكل بنت ألا تقدم على هذا التصرف على الاطلاق».

فيفي عبده: الفيديوهات هاتبوظ عقول البنات

وتابعت قائلة: «أخطر ما في البيوت حاليًا السوشيال ميديا والفيديوهات، رأيي أنها هتبوظ عقول البنات، ابنتك مش هتوريكي بتتفرج على إيه، كان يوم أسود لما دخلنا على الفيديوهات والميديا، وأنا للأسف أعاني من ادمان الفيديوهات ومش عارفة أتخلص منها، وبقول يارب أقوم من نومي اتخلص من العادة السيئة دي».