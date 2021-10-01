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نميمة الفن: سما المصري والفنان أحمد فهمي عاريان داخل البانيو ومتابع :هو ده اللي تعبك ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 1 أكتوبر 2021 11:03 صباحاً - نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لها من البانيو بجانب صورة كان الفنان أحمد فهمي نشرها لنفسه وهو فى البانيو ايضا .

وعلقت سما، على الصور : ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب .

وتابعت “انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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