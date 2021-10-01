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نميمة الفن: صافيناز تمسك بالخيار وتفعل به هذا الامر ومتابع :حتى الخيار يا مفترية

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 1 أكتوبر 2021 08:13 مساءً - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .

شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .

وعلق احد متابعينها على الفيديو قائلا :خيارة الحب جامدة وأموت واكون مكانه.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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