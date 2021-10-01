نميمة الفن: محمد رمضان يضع يده بمؤخرة فنانة كويتية شهيرة ويثير غضب الكويتيين .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 1 أكتوبر 2021 09:09 مساءً - أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، غضب الكويتيين بعد ظهورها في مقطع فيديو ترقص مع الفنان محمد رمضان خلال سهرة في دبي.

وظهرت الهادي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وهي ترقص مع رمضان، وتقف أمامه تتصور معه، كما قام رمضان باحتضانها ووضع يده على خصرها، الأمر الذي أثار استهجان الجميع، واعتبر البعض أن يد “رمضان” انزلقت إلى الأسفل لتصل إلى مؤخرتها القميص الذي كانت ترتديه.

وتعرضت “شوق” لانتقادات من بعض متابعيها ممن رفضوا رقصها بالقرب من محمد رمضان، وآخرين اعتبروا ملابسها جريئة.

شملت الانتقادات الموجهة للممثلة الكويتية تعليقا على ملابسها في فيديو محمد رمضان واقترابها منه في الصورة.

وشوق الهادي ممثلة كويتية هي أخت الممثلة فرح الهادي، بدأت التمثيل في سن صغير مع شقيقتها، من أشهر أعمالها “فضة قلبها أبيض” و”عطر الجنة” و”أمينة حاف” وعرض لها مؤخرا عبر منصة “اتفرج vip” مسلسل “ملاك الرحمة”.

ابتعدت عن الأضواء فترة طويلة منذ عام 2015، لكنها عادت للتمثيل مرة أخرى بعد الطلاق عام 2018 وشارك في مسرحية الخفافيش.

