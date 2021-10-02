نميمة الفن: رانيا يوسف وجوهرة يتصدران الترند بعد رقصتهما الفاضحة في الساحل.. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 2 أكتوبر 2021 12:04 مساءً - واصلت رانيا يوسف بصحبة جوهرة، تصدرهما ترند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الاثنين، بعد أن جرى نشر عدد من الفيديوهات الخاصة بهما، وهما تقدمان وصلة رقص مثيرة للغاية، على أنغام أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش في مدينة الساحل الشمالي، أثناء إحدى الحفلات الخاصة، التي حضر فيها عدد كبير من الجمهور.

رانيا يوسف وجوهرة تتصدران الترند

وكان الثنائي رانيا يوسف وجوهرة، اجتمعتا في مدينة الساحل الشمالي، في إحدى السهرات الخاصة، وقدمتا سويا وصلة رقص على أنغام أغنية شهيرة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.

ونشرت الراقصة جوهرة بالفعل الفيديوهات الخاصة بالرقصة التى قدمتها مع الفنانة رانيا يوسف، وبمجرد نشرها لها، جرى تداولها بشكل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالفعل تصدرتا الثنائي رانيا يوسف وجوهرة ترند مواقع التواصل الاجتماعي.