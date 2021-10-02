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نميمة الفن: فيديو فضيحة لـ سما المصري .. شوف عملت ايه بايديها : مشهد قبيح وساخن

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 2 أكتوبر 2021 05:04 مساءً - تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع فيديو الجديد وهي تقوم بحلب البقرة للمرة الاولى في حياتها، حيث سجلت هذه اللحظات بالفيديو ونشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام وايضا على يوتيوب.

دائما ما تحاول الفنانة سما المصري اثارة الجمهور وخلق حالة من الجدل والتفاعل على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، اما بمقاطع الفيديو الغير اخلاقية، او بموضوعات اخرى لا “فائدة منها” .

واضافت في وصفها للفيديو “الجاموسه حنت وجابت لبن وانا باحلبها…..حد عايز لبن؟؟” وفي تغريدة أخرى كتبت: “.غريبه اوي طريقه حلبي البقره دي والغربيه اكتر انها نزلت لبن مع انها ماكانتش طايقاني…”!.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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