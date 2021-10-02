نميمة الفن: لهذا السبب .. سما المصري تبكى طوال الليل والنهار داخل السجن!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 2 أكتوبر 2021 06:09 مساءً - أصيبت الفنانة سما المصري بصدمة شديدة وظلت تنهش بالبكاء بعد سماعها حكم المحكمة بشأن سب وقذف الاعلامية ريهام سعيد .

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية اصدرت بالامس قرارها برفض الاستشكال المقدم من المستشار ”أشرف ناجي ” محامي الفنانة ” سما المصري”. لوقف حكم حبسها والذي جاء في قضية سب وقذف الإعلامية ” ريهام سعيد ”.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضد الفنانة سما المصري في هذه القضية بحبسها لمدة 6 أشهر والمتهمة فيها بقذف وسب ريهام سعيد عن طريق تليفون المجني عليها حيث أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وقد تضمن هذا الأمر طعناً في عرضها وذلك بأن ظهرت سما في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر حسابها في تطبيق واتس أب.

وكانت النيابة العامة اتهمت سما المصري في بيانها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في خاصة في المجتمع المصري وأحالتها إلى المحاكمة .. وأصدرت المحكمة حكما بحبسها لمدة عامين. بالإضافة الى غرامة 100 ألف جنيه قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط .