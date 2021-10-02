نميمة الفن: إبنة فيفي عبده تفجر مفاجأة حول ملابسات موت نجمة الرقص الشرقي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 2 أكتوبر 2021 10:11 مساءً - كشفت الفنانة عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، تفاصيل محزنة تتعلق بمرض والدتها.

وأوضحت عزة مجاهد أن والدتها، فيفي عبده، تعرضت لأزمة خلال الأسابيع الماضية، تتعلق بالتهابات في أعصاب القدمين، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وتابعت مجاهد أنه بسبب الأزمة الصحية لوالدتها، واجهت صعوبة شديدة في الحركة، مشيرة إلى أنها لا تخرج من المنزل بسبب استمرار خضوعها للعلاج.

وأكدت ابنة فيفي عبده أن والدتها تشهد تحسنا كبيرا في حالتها الصحية بالوقت الحالي.

ويأتي تصريح النجمة المصرية عقب وفاة نجمة الرقص الفني الراقصة اللبنانية ناريمان عبود عن عمر يناهز الـ57 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا.

وبدأت عبود حياتها الفنية كراقصة استعراضية حيث احترفت الرقص في عام 1987 واسمها الحقيقي ماري طانيوس عبود، من مواليد عام 1964،وكانت عبود لفترة طويلة من الزمن من أبرز الراقصات الشرقيّات في لبنان.

وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت مؤخراً عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما اضطرها للخروج في بث مباشر نافية تلك الشائعات.