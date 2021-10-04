نميمة الفن: الراقصة لورديانه ضربت سما المصري في مقتل : اتفرج على البتلو النضيف

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 4 أكتوبر 2021 10:00 صباحاً - فقط فى 48 ساعة استطاعت الراقصة البرازيلية لوردينا و هى راقصة لم يكن اسمها معروفا حتى اياما قليلة جدا مضت زلزلت عرش سما المصري و دينا و صافينار و غيرهم من الراقصات المشهورين وإزاحتها عن تصدر الترند .

الراقصة المصرية سما المصري ورغم وجودها في السجن بتهمة نشر الفسوق والفجر و بعد فيديو سب الاعلامية ريهام سعيد الشهير الا انها كانت تتصدر ترند البحث فى جوجل و انستجرام يوميا إلي ان انتشر فيديو للرقاصة البرازيلية لوردينا حيث انه خلال يومين على الاكثر كان فيديو رقصها فى احد مراكز التجميل قد شاده ملايين المتابعين الجدد لها .

الراقصة لوردينا التي ازلت الغطاء عن وجهها بفيديو تم تصويره بالصدفة في مركز تجميل في منطقة الشيخ زايد باكتوبر الا انه كان فيديو النجومية وزيادة الأجر، وعروض سينمائية قريبة أيضا..

وعلقت “لوردينا” على رقصتها التي انتشرت كسرعة البرق قائلة :”نمت صحيت لقيت السويشال ميديا مقلوبة بجد.. هو الموضوع يستاهل كل ده”.