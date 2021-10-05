نميمة الفن: دورة رقص شرقي للسيدات تثير الجدل في الكويت ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 07:11 مساءً - أثار إعلان لدورة تعليم “الرقص الشرقي” في منطقة الجهراء غضب الشارع الكويتي الذي ما يزال يحافظ على خصوصيته في إطار المجتمع الخليجي المحافظ.

وبدأ الجدل قبل أيام حين نشرته أكاديمية الإتيكيت والبروتوكول الدولية إعلانًا عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “إنستغرام” تعلن فيه عن فتح باب التسجيل لدورة رقص شرقي بالتعاون مع ناديvivafitkw.

وأشارت الأكاديمية في إعلانها إلى أن دورة الرقص الشرقي ستكون بالمستوى الأول وستقام كل أحد وثلاثاء بدءا من تاريخ 8 أغسطس وستستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

وبحسب الإعلان، فإن الدورة ستعقد بإشراف المدربة دلال في مجمع أوتاد بالجهراء مقابل 78 دينار كويتي أي ما يعادل 260 دولار أمريكي.

وقوبل الإعلان بانقسام في آراء نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فمنهم من رحب بالدورة واعتبر أن التسجيل بها يعتبر حرية شخصية خاصة وأنها تقام في مكان خاص ومغلق للسيدات فقط فيما انتقد القسم الأكبر منها واعتبرها “مخالفة للقيم”.