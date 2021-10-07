نميمة الفن: فيديو رقص شرقي لراقصة معلقة من منطقة حساسة يثير ضجة كبيرة .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 7 أكتوبر 2021 12:09 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو نشر عبر موقع “تيك توك” لحفل شعبي دون أن يحدد مكانه.

وأظهر المقطع فتاة تقوم بتقديم وصلة رقص للحضور بشكل مثير للجدل، حيث ظهرت الفتاة معلقة من شعرها، ومدلاة من السقف وتتحرك كأنها طائرة فوق رؤوس الموجودين.

وظهرت الفتاة وهي تقدم لون الرقص الشعبي، على الأغنيات الشعبية، متخلية عن الفساتين أو بدل الرقص، معتمدة على إطلالة كاجوال تشبه ملابس الشباب.

ومن جانبه، قال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة الرصد الاجتماعي بالمجلس تتبع فيديو الراقصة الطائرة للتحقق من الواقعة وسن الراقصة، وإذا ثبت أنها خاضعة لولاية المجلس وأقل من 18 عاما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالتها.

وأضاف أن الواقعة تعتبر انتهاكا لحقوق الطفل وإساءة وتشهيرا بطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض الطفلة للخطر، لافتا إلى أن عقوبة هذه الحالة تصل طبقا لقانون الطفل للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر للمتسبب في تعريض هذه الطفلة للخطر.

