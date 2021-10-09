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نميمة الفن: شوفوا مين هو الراجل الوحيد اللي ملى عين سما المصري !

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 9 أكتوبر 2021 07:11 مساءً - حلت الراقصة ، مساء أمس، ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها “قطعوا الرجالة” والتي دعتها “شلهوب” تُقارن بين المشاهير لتختار فتى أحلامها.

وفضلت المصري، الراحل فريد شوقي على العديد من المشاهير كان أبرزهم فان ديزل، وأحمد عز، والمطرب هاني شاكر، قائلة: “مش بحب الراجل الحلو ولا الرومانسي أوي عشان كده أفضل فريد شوقي”.

وبمقارنة “شوقي” مع اللاعب محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول، اختارت سما، صلاح بكونه فتى أحلامها، قائلة: “فتى أحلام كل البنات”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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