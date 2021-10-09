وظائف الوسيط الكويت الجمعة 8/10/2021

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وظائف الوسيط الكويت اليوم الجمعة 8 اكتوبر 2021 ومئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات المختلفة، وظائف للمهندسين بالكويت، ومطلوب موظفين وموظفات اتصالات، وبائع لمحل طيور واسماك الزينة في منطقة المنقف، مطلوب منسق زهور لمحل زهور، مطلوب خياطة ماستر، وظائف في شركة شركة كبرى في السالمية، ووظائف شاغرة في شركات النفط والبترول.
وظائف الوسيط 2021
وظائف الوسيط الجمعة في دولة الكويت والعديد من الوظائف الشاغرة ومنها:
- مطلوب محاسب للعمل في شركة تجارة عامة.
- مطلوب سائق هندي خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الكويت.
- مطلوب طباعين لشركة طباعة وتصوير.
- وظائف في شركة تسويق عبر الهاتف.
- وظائف صيدلية الكندي.
- مطلوب مندوب مبيعات لشركة صناعية كبرى.
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