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نميمة الفن: اشهر مواطن في مصر يفسي مؤخرة سما المصري ومتابع :ضيعلك ابراجك

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 10 أكتوبر 2021 07:11 مساءً - قال عم عماد المعروف بأشهر مواطن فى مصر ، فى لقاء انه خان زوجته مرة وصفها بالمشروعة ،عندما اتفرج ابراج سما المصرى ويقصد مؤخرتها وهدد عم عماد سما المصرى فى ايطار كوميدي انه سيفسي ابراجها اذا شاهدها .

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد قضت ببراءة الراقصة الاستعراضية من التهمة المنسوبة إليها بسب وقذف رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، في آخر دعوى مقامة ضدها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لسما المصري تهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنصور.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية في 27 يوليو الماضي تغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف مرتضى منصور.

وكان منصور قد تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، حسب محاميها أشرف ناجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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