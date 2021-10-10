نميمة الفن: بسبب خروج صدرها من ملابسها .. منار سامي تتعرض للقطة محرجه جدا والمذيع ينبهها: ارفعي البضي شوية ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 10 أكتوبر 2021 11:20 مساءً - تعرضت منار سامي لموقف محرج اثناء استضافتها في برنامج الوسط الفنى المذاع على فضائية الحدث اليوم من تقديم الإعلامى أحمد عبد العزيز حيث ظهر جزء كبير من صدرها ما استدعى من مذيع الحلقة مطالبتها برفع البضى .

وقام المطرب وليد سامى بخطوبة البلوجر منار سامى على الهواء خلال البرنامج وذلك أثناء استضافتهما وقد قطعا الشك باليقين بسبب ماتردد خلال الفترة السابقة حول حقيقة العلاقة التى تربط الثنائى بين نفى أحيانا من الطرفين وان مايربطهم علاقة صداقة مش أكتر”. وقيام وليد سامى بمفاجأة منار سامى بخاتم الخطوبة أمام المشاهدين

ولكن فى نهاية حلقة البرنامج فاجئ الثنائى المذيع والمشاهدين ان الخطوبة هى مشهد تمثيلى من الطرفين وان العلاقة بين الطرفين لاتتعدى كونها صداقة فقط وخاتم الخطوبة يخص اعداد البرنامج وانة سيتم اعادتة لهم

وقد أكدت البلوجر منار سامى للإعلامى أحمد عبد العزيز أنها مرتبطة بالفعل وان العلاقة مع المطرب وليد سامى لاتتعدى كونها صداقة فقط

