نميمة الفن: سعودية شهيرة تُداعب زوجها بـ وصلة رقص جريئة ومتابع :غلبتي صافيناز وفيفى عبده

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 06:09 مساءً - عادت مشهورة مواقع التواصل السعودية فوز العتيبي ، لإثارة الجدل من جديد، وهذه المرة من خلال الرقص لزوجها ​أحمد السالم​، وتقبيله بجرأة أمام الكاميرا.

رقص وقبلات بين فوز العتيبي وزوجها

وظهرت فوز العتيبي بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي ترتدي شورت قصير، وترقص أمام زوجها الذي يجلس على الأريكة ويعزف على العود.

وتقترب فوز العتيبي من زوجها كأنها ستُقبله، لكنها بدلاً من ذلك تضغط على أنفه، ما تسبب له بالألم، فقامت بالاقتراب منه وتقبيله تخفيفاً عنه.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين المغردين الذين عبر معظمهم عن رفضهم لتصرفات فوز العتيبي وزوجها، وجاء في التعليقات: (فوز وهند وغيرهم والله اني اتقطع على اقربائهم من الدرجة الاولى تخيل تربي وتكبر وبالاخير تضيع من بين يدينك وليتها تروح بسلامتها لا تشتهر وتذلك يوم بعد يوم حتى لو انك تبريت منها سيرتها بتكون على كل لسان وراح يجيبون طاريك حتى لو مالك علاقة).