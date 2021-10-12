نميمة الفن: عريس يخلع ملابس عروسته الداخلية قطعة قطعة على المسرح والمعازيم :شفنا كل حاجة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 06:09 مساءً - حفل الزفاف من أجمل ليالي العمر، ليلة ينتظرها كل عروسين بفارغ الصبر بعد فترة خطوبة طويلة أو قصيرة كدليل على اكتمال حبهم وبداية لرباط مقدس لهذه العلاقة، هذا ما تربينا عليه منذ قديم الأزل.

ومن التقاليع الغريبة التي ظهرت في مجتمعنا مؤخراً ما يراه البعض تقليعة غريبة علي بلادنا، وهي تحدث غالباً في أفراح أولاد الذوات، حين يقوم العريس بالجلوس علي ركبيته تحت فستان العروس محاولاً الدخول تحت ملابسها لانتزاع شيء ما لونه أبيض يري البعض أنه شريط مربوط بركبة العروس يحصل عليه العريس عن طريق فكه بفمه ثم يضعه في كأس الخمر ويصب عليه الشراب ويتناوله ثم يقوم بإلقائه على الشباب وسط تصفيق حاد من الحضور المهللين المبتهلين لإقامته بهذا الفتح العظيم.

وهذا ما يحدث غالباً في أفراح الكثيرين، وقد عرضت إحدي القنوات الفضائية لأفراح كثيرة يقوم فيها العريس بهذه التقليعة الغريبة وهناك مقطع منتشر علي موقع اليوتيوب، والتيلفونات المحمولة، والسؤال المحير هنا والذي يشغل بال الجميع ما هو نصيب من يفوز بهذه القطعة، سؤال يبحث عن إجابة؟وماهو دليل حصوله علي هذه القطعة؟ وماذا سيفعل بها؟