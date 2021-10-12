نميمة الفن: دينا الشربيني ترقص شبه عارية ومتابع :فينك يا عمرو دياب ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:19 مساءً - تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد وصلة رقص وغناء مع الفنان حسن أبو الروس، من خلال فيديو نشرته، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام».

وظهرت الشربيني، في مقطع فيديو جديد، وهى تغني وترقص بصحبه حسن أبو الروس، على أغنية “فلتت مني، فلتت فلتت”، على ضفاف أحدى الشواطئ في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وخطفت دينا أنظار متابعيها بسبب اطلالتها الجذابة، والتي تشبه إطلالة الأميرة ياسمين في فيلم علاء الدين، وذلك خلال استعداداتها لمهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وتواصل الفنانة، تصوير مشاهدها بمسلسل “آخر دور”، فى بلاتوه نحاس بمنطقة الهرم، وأنطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل خلال الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل بمنطقة المعادى، وجمعت المشاهد بينها وبين عدد كبير من الفنانون المشاركون منهم أحمد خالد صالح ومريم الخشت ومحمد التاجى وميمى جمال، وآخرون.

وتخوض الشربيني حالياً بطولة مسلسل “آخر دور”، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.