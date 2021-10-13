سما المصري بصورة فاضحة – مين يقدر يسرب لنا دخلة العروسة يا جدعان!!

بيروت - ثريا شاهين - الفنانة سما المصري التي تعلن دائمًا انتمائها للنادي الأهلي، ودائمًا ما تدخل في صدامات مع رئيس نادي الزمالك، منذ يومين نشرت سما المصري عبر صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام” منشورًا لاستفزاز جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لدواعي أمنية..

سما المصري وليلة الدخلة!!

سما المصري التي تشجع الاهلي نشرت فيديو يظهر فيه الفنان احمد حلمي بالقميص الاحمر وهو يرقص تشجيعا للاهلي، وربطت سما المصري بين قرار التاجيل وليلة الدخلة، وقالت :”مين بقدر يسرب لنا سبب تاجيل الامن للمباراة عشان دخلة العروسة يا جدعان “.

سما المصري والفانلة الحمرا!!

وكتبت سما المصري على الفيديو: “طب شحط محط خد فوق وتحت…دا حالي النهارده بنفس الفانله الحمرا دي بعد قرار الأهلي وبيبو النااار…..هنستني ظروف العروسه تخلص وبعدين نعمل الدخله علطول…مفيش حد ابن حلال يسرب لنا جواب الأمن بتأجيل المباراه عشان مانظلمش العروسه ياجدعان ولا ايه؟؟