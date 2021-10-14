نميمة الفن: سما المصري تنشر صورة شيرين بملابس النوم ومتابع :بتفضحيها ليه ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 14 أكتوبر 2021 10:11 مساءً - نشرت الفنانة المصرية سما المصري صورة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهّاب، بملابس النوم.

وأردفت معلقةً في حسابها على تطبيق “انستغرام”: “مبروك ياعروسه والله فرحت لك…ذي القمر بالبجامه…من التوحيد والنور بتاع دبي دي”، في اشارة الى شائعة زواجها من الملحن المصري حسام حبيب.

وجاء في الصورة أنها “الأولى من الفندق في شهر العسل”.

وكانت المصري أيضاً نشرت أخيراً صورة قديمة للفنّان الراحل رياض القصبجي والشهير عربياً بالشخصية الدرامية “الشاويش عطية” مع زوجته التي شبهتها بشيرين.

وأردفت الصورة متهكمة بتعليق جاء فيه: “ايه دا هو الشاويش عطيه الله يرحمه كان متجوز الفنانه شيرين ولا ايه؟؟”.