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نميمة الفن: سما المصري بصورة فاضحة: الاهتمام بالمؤخرة يجعلك في المقدمة‎ ومتابع :وداكي فى حتة تانية ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 14 أكتوبر 2021 10:11 مساءً - تثير الرّاقصة المصريّة ​​ الجدل في منشوراتها عبر مواقع التّواصل الإجتماعي، وآخر ما نشرته صورة من الخلف تبرز فيها مؤخرتها بفستان ضيق مفتوحا على ظهره باللون الأخضر.

وكتبت على الصورة ممازحة :”الإهتمام بالمؤخرة يجعلك دائما في المقدمة” مشيرة الى أنّ المؤخرة هي سبب النّجاح.

يذكر ان الرّاقصة سما تغنّي أيضًا وقد حضّرت لمباريات كأس العالم أغنية من وحي المناسبة بعنوان “أيووه أيووه” لمنتخب المصري في ​المونديال​ وأثارت الجدل بكليب الذي ظهرت فيه بـ”لوك” يشبه شاكيرا من إخراج أدهم عبد الغني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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