غزة – دوت الخليج الاقتصادية

تستعرض لكم صحيفة “دوت الخليج الاقتصادية ” الالكترونية، أبرز عناوين الصحف العبرية ووسائل الاعلام الاسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الجمعة الموافق 15-10-2021.

وفيما يلي أبرز العناوين ..

إذاعة الجيش:

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال إحباط قوات الجيش هجوم بالزجاجات الحارقة على سيارات المستوطنين على الطريق بين القدس وغوش عتصيون.

قناة كان العبرية:

النضال ضد البرنامج النووي الإيراني: مسؤول سياسي كبير قال إن وزير الخارجية يائير لبيد والإدارة الأمريكية ناقشوا “خيارات جديدة لم تطرح بعد”.

قناة كان العبرية:

رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رام بن باراك يقرر إيقاف المحامية العربية لينير أبو هزاز عن عملها في مكتبه، بسبب التقاطها صورة مع الشيخ عكرمة صبري.

معاريف:

الولايات المتحدة تنضم إلى المحادثات لتهدئة الأوضاع في لبنان بعد التوتر الذي شهدته اليوم.

القناة 7 العبرية:

وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على ظاهرة عنف المستوطنين ضد جنود الجيش وضد الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية.

القناة 7 العبرية:

وزير الأديان الإسرائيلي ماتان كاهانا يدعو نظيره الإماراتي لزيارة المسجد الإبراهيمي في الخليل.

القناة 7 العبرية:

الحكومة الإسرائيلية ستصادق على ميزانية قدرها 85 مليون شيكل لبناء محطات إطفاء في المدن العربية.

والا العبري:

وزيرة الدولة للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند: الولايات المتحدة ستقدم 67 مليون دولار كمساعدات للجيش اللبناني، ونعمل مع السلطات اللبنانية لمساعدة البلاد في أعقاب الأزمة الاقتصادية العميقة هناك.

والا العبري:

استدعاء مدراء المستشفيات الإسرائيلية لاجتماع عاجل مع مدير عام وزارة الصحة نحمان آش الليلة.

والا العبري:

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خلال لقاء مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكين: افتتاح القنصلية للفلسطينيين في القدس سيكون له عواقب سياسية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية.

والا العبري:

مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات بين لبيد وبلينكين حول الملف النووي الإيراني: تمت مناقشة خيارات لم تكن مطروحة على الطاولة من قبل، والجو العام لدى الجانب الأمريكي كان يائسا من سلوك إيران وتراجعها ومن المرجح ألا تعود إلى الاتفاق النووي حتى لو استؤنفت المفاوضات حلال الأسابيع المقبلة”.

القناة 7 العبرية:

رئيس مجلس بنيامين الاستيطاني بالضفة إسرائيل غانتس: سنخرج بمظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على تجميد البناء الاستيطاني، وهذه الحكومة سيئة بالنسبة للاستيطان وسنختبرها بالأفعال وإذا استمر تجميد الاستيطان سنخرج للشارع العام.

القناة 7 العبرية:

قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين سيقوم مع قائد القوات الجوية الألمانية إنغرو جيرهاردز يوم الأحد المقبل بزيارة مشتركة إلى متحف ياد فاشيم في القدس الخاص بما يسمى المحرقة.

القناة 7 العبرية:

رئيس الوزراء نفتالي بينت يقرر مرافقة الوزير زئيف إلكين له خلال زيارته المرتقبة إلى موسكو غدا الجمعة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

القناة 7 العبرية:

استجواب ضابط شرطة إسرائيلي تم توثيقه بواسطة الكاميرات الأمنية وهو يعتدي على شاب فلسطيني في باب العامود بالقدس، وفي ختام التحقيق تم إبعاده عن الخدمة في مراكز الشرطة لمدة 5 أيام.

القناة 7 العبرية:

عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير يطالب الحكومة الإسرائيلية بمنع إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة حتى تستجيب حماس وتسلم الشخص الذي قتل الجندي بارئيل شموئيلي بواسطة مسدس قبل شهر ونص عند حدود قطاع غزة.

القناة 7 العبرية:

قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس يدين عنف المستوطنين من اليمين المتطرف ضد قوات الجيش بالضفة.

إذاعة الجيش:

وزارة الاقتصاد الإسرائيلي تطالب بفرض حظر على استيراد أسلحة Airsoft المستخدمة للألعاب لمدة ثلاثة أشهر في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وفي مذكرة للشرطة أوضحت أن بيع هذه الألعاب يساعد في صناعة الأسلحة الخطيرة في إسرائيل.

القناة 7 العبرية:

تعرض رجل يبلغ من العمر 48 عاما للطعن بجراح خطيرة في شارع رمبام في بئر السبع على خلفية جنائية، وفتحت الشرطة تحقيقا.

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المصدر : https://medadpress.com/?p=1528