الان رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 :رابط نتيجة الشهادية السودانية 2021 2022

يمكنكم الوصول حصرياً إلى رابط نتيجة الشهادية السودانية 2021 2022 عبر موقع وزارة التربية السودانية التي أعلنت بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة رسمياً نتيجة الشهادة السودانية 2021 في جميع الولايات والتي شارك فيها 191.287طالب وطالبة سوداني، حيث يمكنكم الدخول إلى نظام الإستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية والتي هي عبارة شهادة الثانوية العامة في البلاد.

ونشرت وزارة التربية السودانية رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2021 في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان والنيل الأزرق ودارفور، فيما قالت الوزارة “نعلمكم أن نتيجة الشهادة السودانية متاحة لجميع المتقدمين للثانوية العامة للعام الحالي عبر موقع الوزارة http://www.moe.gov.sd/ من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة أو الفحص بالاسم “.

خطوات التعرف على نتيجة الشهادة السودانية:

أولا: الدخول إلى موقع وزارة التربية السودانية.

ثانياً: إدخال رقم الجلوس

ثالثاً: الضغط على بحث

رابعاً: الحصول على نتيجة الشهادة السودانية والمعدل ( ناجح- راسب)

المصدر : https://medadpress.com/?p=1535