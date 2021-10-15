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نميمة الفن: سما المصري تعلق علي اغتصابها على يد مجموعة من الشباب ومتابع :مين اغتصب مين ؟..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 أكتوبر 2021 06:09 مساءً - سخرت الراقصة الاستعراضية سما المصرى من سؤال الإعلامي محمد الغيطى، والذي قال فيه: «لو تم تداول شائعة عنك بأن مجموعة من الشباب خطفوا سما المصرى واغتصبوها، هتردى ولا لا؟»، قائلة: «هما اللى هيغتصبونى ولا أنا اللى هاغتصبهم».

وعن إطلاقها للشائعات للوصول إلى الشهرة قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطى مقدم برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «ltc»، «أنا توبت والله، والشائعات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى ولما نيجى نقول الحقيقة لا تصل للجمهور بسرعة الشائعة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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