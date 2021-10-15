نميمة الفن: سما المصري تنشر صور فاضحة جديدة بعنوان .. للقضاء علي الكبت الجنسي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:11 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجمهور صوراً لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت المصري في الصور التي نشرتهم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تستعرض إطلالتها وعلّقت على إحداها بالقول:” النضافه من الايمان والعفانه من النسوان، الست دي تحت باطها انضف من مستقبلي”.

وكانت كشفت مؤخراً عن أحدث أعمالها الفنية، حيث تعمل على تحضير فيلم سينمائي جديد، ونشرت عدداً من الصور والتي هي من مشاهد الفيلم، بدت فيها تلهو على شاطئ البحر بـ”المايوه”.

وبعد الإنتقادات الكثيرة التي طالتها ردّت قائلة:”اللي مش عاجبه صوري بالمايوه اومال هتعمل ايه لما تشوف الفيديو…هههههه”.

وأضافت: “ادخلوا علي رابط قناه اليوتيوب الخاصه بي هتلاقوه في البايو هنا وهتشوفوا كل صور المايوه واستنوا باه الفيديو…..هتموتوا من الغيظ مني انا عارفه….ياتاعبه كل الناس ياسوسو”.

