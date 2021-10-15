نميمة الفن: علي سرير المرض.. سما المصري توجه رسالة خطيرة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 أكتوبر 2021 08:13 مساءً - أعلنت الراقصة الاستعراضية المصرية، سما المصري، توقفها عن “الظهور بملابس فاضحة”، وكفها عن “القيام بحركات خادشة للحياء”.

وقالت المصري في فيديو عبر صفحتها على “إنستغرام” : الحمد لله….ماتخافش انا جامده بس انتوا ادعولي…انتوا وحشتوني والله .

وكانت سما قد نشرت فيديو عبر صفحتها على “إنستغرام”، إنها “تابت إلى الله، وتأمل في ارتداء الحجاب مستقبلا”.

وتابعت بأنها “قامت بحذف جل المقاطع المثيرة للجدل في صفحتها”، والتي ظهرت فيها بملابس فاضحة، وقامت بحركات إغرائية سببت موجة سخط ضدها.

ووجهت المصري نصائح إيمانية إلى متابعيها، بحثهم على الالتزام بأداء الصلاة، و”أنها السبيل الوحيد للخروج من أي أزمة”.

ولفتت إلى أن ارتداءها الحجاب في الوقت الحالي دون قناعة تامة، قد يدفعها لنزعه لاحقا، إلا أن التخلي عن “الصور والمشاهد الوحشة”، قرار لا رجعة فيه”، بحسب قولها.

وتابعت: “كلام ربنا مفيش أنظف ولا أحسن منه، ياريت العمر يرجع والواحد مايسبش ولا فرض ويقرأ ولو آية من القرآن كل يوم”.

وختمت مكررة نصيحتها: “الصلاة الصلاة صدقوني بتريح أكتر من أي حاجة، والقرآن على قد ما تقدروا، حتى لو تسمعوا جزء بسيط كل يوم الصبح ربنا هينور طريقكم للخير”.