نميمة الفن: سما المصري: انا متعودة دايما من الرجالة على الحاجة دي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 16 أكتوبر 2021 06:09 مساءً - من جديد أثارت الفنانة سما المصري الجدل وذلك عندما استضافتها الإعلامية رغدة شلهوب فى برنامجها الجديد قطعوا الرجالة والذي يعرض على قناتي النهار والقاهرة والناس وتحدثت سما خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وقالت سما المصري إن الرجالة مبيحبوهاش ونفسهم يعملوا زيها ومش عارفين .

فى إشارة إلى أرائها الصادمة للمجتمع وأضافت الرجالة دايمًا بتهاجمني عشان دي طبيعة الراجل الشرقي اللي بيحرم المرأة من التحدث أو إبداء رأيها أو المطالبة بحقوقها

وبالطبع لم تترك سما المصرى الفنانة رانيا يوسف حيث قالت رانيا حرة في اللي تلبسه .. بس لبسها ميعجبش شريحة كبيرة من المجتمع لأننا مش متعودين عليه إننا نلبسه وقالت مقدرش ألبس فستان رانيا يوسف لأني لو لبسته كان بوليس الآداب قبض عليا من برة من قدام بوابات المهرجان ومكنشاستنى لمااروح البيت وانا ليا أعداء كتير .

وتجدر الإشارة إلى أن سما المصري أعلنت أنها ستتزوج قريبًا، حيث إنها تسعى إلى مشروع زواج من رجل محترم رفضت الكشف عن اسمه نهائيا وأكدت أنه تقدم لها بالفعل وأعلنت موافقتها، ومن المقرر أن تعلن عن كافة التفاصيل قريبًا وكشفت تفاصيل أكثر حينما كشفت عن سرقيامها بنشرصورة لها بفستان الزفاف على حسابها على إنستجرام منذ عدة أيام.

حيث قالت سما أن هذه الصورة من زيجة سابقة لها وأنها تحاول إغراء العريس بفستان الزفاف حتى يسرع في اتخاذ خطوة الزواج رسميًّا وكانت سما قد قامت بأثارة الجدل كالمعتاد وذلك من خلال قيامها بنشر مقطع فيديو جديد على حسابها على إنستجرام حيث ظهرت سما وهى ترقص خلال تواجدها بإحدى حفلات الزفاف وهى ترتدى فستان أسود مكشوف الصدر وقامت بالرقص على إحدى الأغاني وكتبت تعليق قائلة راح فين زمن الشقاوة دا ياحسين.