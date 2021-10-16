نميمة الفن: سما المصرى تكشف عن أسرارها الجنسية بحب بوس الرجلين ومتابع :ولسه ياما هنشوف ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 16 أكتوبر 2021 10:11 مساءً - أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل مجدداً بسبب إجاباتها على أسئلة المتابعين عبر خاصية Ask Me A Question عبر “إنستغرام”.

فقد طرح عليها أحد المتابعين سؤالاً غريباً وكتب: “عمرك حد باس رجليكي قبل كدة؟” لتجيب: “كتير”.

وكتب متابع آخر: “ما هو إحساسك عندما يبوس الشخص رجليكِ؟”. فردت: “متعة طبعاً”.

وتضمنت المحادثة الكثير من التصريحات الجريئة ومنها أنها في حال تزوجت من رجل ما ستدعه يقوم بالتقاط صور مثيرة للجدل لها بنفسه.

كما قامت بشتم والدة أحد المتابعين بسبب توجيهه سؤالاً خادشاً لها. ويشار إلى سما هاجمت مؤخراً وبشكل مفاجئ الممثل محمد رمضان.

وجاء ذلك بعد نشره صورة له مع الفنانة حلا شيحة التي تشاركه أحد أعماله في أول تجربة لها بعد عودتهاإلى الفن.

وعلقت المصري: “والله أنا شفت الصورة دي امبارح لمحمد رمضان وحلا شيحة. كنت عايزه أسال حلا وأقول لها (ليه كده؟) أنا كنت ضد خلعك للحجاب آه بس خلاص دي حريتك الشخصية. لكن أول دور تطلعيه يكون مع محمد رمضان وهو عامل دور بلطجي في رمضان؟”.

وأضافت: “بلطجي تاني؟ اللي علم العيال مسك السنج والسكاكين ويقلعوا هدومهم على كوبري قصر النيل؟ نفس الموضوع تاني وللأسف الدولة اللي بتنتجله المسلسل دا وإعلام المصريين اللي تبع الدولة”.

