نميمة الفن: للكبار فقط .. سما المصري تظهر بدون ملابس داخلية وتتزوج رياض محرز ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:11 مساءً - يا عيب الشوم . هل وصلت سما المصري الى هذه الدرجة من التبجح ؟ هل العرى اصبح سلعة تباع عيني عينك ويتم ترويجها على الانترنت دون عقاب صارم ؟

وهل العري أصبح وسيلة لاغراء الاثرياء للزواج من بعض المشاهير فى السينما ؟

هذا السؤال يحتاج اجابة بعد أن ظهرت سما المصري بملابس غير لائقة في غرفة نوم تحاول إغراء لاعب شهير، عبر الحديث عن طلبها الزواج منه.

وأوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز.

وقالت سما في فيديو نشرته مؤخرا نتحفظ على نشره،: “أنا معرفش مين رياض محرز، وسألت صحابي واكتشفت أنه لاعب المنتخب الجزائري وهو صاحب هدف تحقيق البطولة”.

وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية في الأيام القليلة الماضية، تصريحا نسبته للفنانة المصرية سما المصري حول اللاعب الدولي الجزائري، قائد الخضر، مفاده أنها ترغب بالزواج به وتقبل أن تكون الزوجة الثانية له، وهذا مانفته الفنانة.

