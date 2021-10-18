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نميمة الفن: عرفتوا اسم سما المصري الحقيقي .. شوفوا كدة جه في دماغكم

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - «سامية حداقة.. مساء الخير».. ينطقها الإعلامي طوني خليفة، مساء الأربعاء، مُرحبًا في بداية حلقته بضيفته على قناة «القاهرة والناس»، الفنانة الاستعراضية، ، فما كان منها إلا أن ضحكت، وردت عليه: «تاني.. مش هرد عليك.. مش اسمي سامية حداقة خالص».

وقالت الفنانة سما المصري، إنها ورثت عن والدتها خفة الدم، مضيفة: “أنا اتربيت تربية أقاليم، واتربيت على الأصول وإيه اللي ينفع وإيه اللي مينفعش”.

وأكدت المصري، خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “أمي أما بتشوف حاجة متعجبهاش بتقولي ربنا يهديكي، زمان على زمن والدتي وعمتي وخالتي كانوا بيلبسوا قصير في شبابهم وبعدين ربنا هداهم بعد كدا”.

واستطردت: “أنا اتعودت على البهدلة وحياتي إما في قسم أو محكمة أو نيابة”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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