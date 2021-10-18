نميمة الفن: صافيناز تمسك بالخيار وتفعل به هذا الامر والمتابعين :حتى الخيار مش عتقاه ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:07 صباحاً - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .

شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .

وعلق احد متابعينها على الفيديو قائلا :خيارة الحب جامدة وأموت واكون مكانه.