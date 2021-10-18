نميمة الفن: سما المصري تفضح جدتها :كانت بتضع الحاجة دى في مؤخرتها ومتابع :اكفى القدرة على فمها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 12:09 مساءً - يبدو ان الاستعراضية سما المصري ، نامت وحلمت بخداع الاجداد لنا في التجميل اللي كان عل اد الايد ، حينما استخدموا المخدات لتكبير المؤخرة قبل اختراع السيلكون والذي منه .

و أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيامها بتمرين رياضي في احد الأماكن، الا ان المتابعين تساءلوا ان كانت مؤخرة سما المصري اصطناعية أو لا، فهي دائما تحاول ابراز مفاتنها، لكن بدا حجم مؤخرتها غير طبيعي.