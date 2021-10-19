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نميمة الفن: سما المصري فى اوضاع ساخنة لتشم منطقة حساسة ومتابع :منتهي القرف والاشمئزاز ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ​​ الجدل، بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تشم رائحة أصابع قدمها.

وعلّقت المصري على الفيديو، قائلة: “شم الأصابع عند ناس كتير هواية انا مش بتكسف اقول بس اشم صوابع رجليا انا مش صوابع حد تاني.. انا عارفة انكوا هتتريقوا وتضحكوا وتقولوا قرف بس انا بحب اشم صوابع رجليا مش صوابع حد تاني”.

وقد شنّ عدد كبير من المتابعين هجوماً عنيفاً على المصري، معتبرين أن تصرّفها في الفيديو يثير الإشمئزاز كثيراً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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