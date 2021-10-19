نميمة الفن: راقصة مشهورة تتسبب فى طلاق العروسة بسبب رقصها الفضح جداً مع العريس ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:11 مساءً - عريس يطلق عروسته بعد 15 دقيقة فقط من ليلة الزفاف ويفر هارباً ونيابة المرج تأمر بضبطه وإحضاره وتكشف التفاصيل واقعة فريدة من نوعها، حيث قام العريس بتطليق عروسته ليلة زفافهما وبعد ربع ساعة فقط من كتب الكتاب، وتحكي الزوجة التعيسة تفاصيل ما حدث.

وقالت العروس في تصريحات صحفية لها أنهما قاما بكتب الكتاب، ولمر يمر على كتب كتابهما إلا 15 دقيقة فقط، حتى فوجئت بأنه يقوم بخيانتها مع الراقصة التي جاءت لإحياء حفل زفافهما، كما أنها اكتشفت بعد الواقعة أنه يوجد علاقة بينها منذ أمد بعيد وليست وليدة اللحظة.

وبدأت قصة هذه الزوجة التعيسة بعد ما تلقى قسم المرج بلاغ من عروسة تدعى صفا في ليلة زفافها واتهمت فيه راقصة بالاعتداء عليها، وجاء في البلاغ أيضاً أنها في ليلة زفافها، فوجئت باختفاء زوجها في ليلة العمر وقامت بالبحث عنه، فوجدت مصطفى “عريسها”، في أوضاع مخلة مع الراقصة، وتم عرضها على النيابة للتحقيق في بلاغها الذي قدمته لقسم المرج.

