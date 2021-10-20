نميمة الفن: لورديانا ببدلة رقص شفافة ومن دون ملابس داخلية ومتابع :مسحتي صافيناز ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:11 مساءً - قدمت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ وصلة رقص في إحدى المناسبات التي أحيتها.

ونشرت لورديانا فيديو لها من المناسبة وهي ترقص بطريقة إحترافية ببدلة مكشوفة وشفافة أظهرت عدم إرتداء لورديانا ملابس داخلية.

وتداول الفيديو عدد كبير من متابعيها.

وكانت لورديانا قد شاركت الجمهور مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من أحد شواطئ مصر وهي تتشمس، وقد إرتدت شورت جينز قصيراً فوق المايوه.

ولفتت أنظار المتابعين بلياقتها وخفتها، وعلقت: “أن تكون حراً هذا شيء جميل، فالأشياء الأجمل في العالم هي مجانية”.

وتفاعل الجمهور مع ما كتبته لورديانا، مؤكدين على كلامها.