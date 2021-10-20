نميمة الفن: أحب أن أزرطه .. هند القحطاني تصدم المتابعين بفيديو فاضح ومتابع :أزرطيه على طول ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:11 مساءً - أثارت الفاشينيستا السعودية ​هند القحطاني​ حالة من الجدل الواسع بعد إستعمالها مصطلح إعتبره المتابعون غريب.

وفي التفاصيل نشرت هند مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تشرب عصير من الخضراوات، وقالت وهي تعطي معلومات عنه: “إذا أردتم إشربوه على مهل، ولكن أنا أحبه أزرطه على طول”، بمعنى أنها تفضل أن تشرب العصير على دفعة واحدة.

وتسبب إستخدام مصطلح “أزرطه” بإنتقادات كثيرة لهند، واستنكروا إستخدامها له معتبرين أنه خطأ، فقال أحد المتابعين: “ما منقول ها لمصطلح منقول تسرطه”. ومنهم من إعتبر أنها تحاول لفت الأنظار حولها ليس إلا.