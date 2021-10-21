نميمة الفن: والد العريس يتحدي أشهر راقصة برقصة مثيرة والمعازيم :اركني يا صافيناز ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 21 أكتوبر 2021 11:03 صباحاً - حالة من البهجة رسمها أحد الأباء على وجوه المتواجدين داخل فرح في الإسكندرية، بعد قيامه بالوقوف أعلى سلم مصور الفرح، ليصبح في نقطة مرتفعة بين الجميع، ليبدأ حينها بمفاجأت الجميع برقصاته على مهرجان بطريقة رائعة جذبت أنظار رواد السوشيال ميديا.

ولم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، أن يمر دون تحويله إلى مادة تصلح للكوميكس، حيث علق البعض على مقطع الفيديو: «لما يكون أبو العريس راضي عن العروسة»، بينما رجح آخرون أنها تعود إلى والد العروسة، معلقين: «بابا عايزاك تبان زعلان في فرحي ومتأثر عشان العريس يعرف إني كنت غالية عندك، وإنه أخد جوهرة ماشي.. حاضر يابنتي.. الحج» في إشارة إلى رد فعله باستخدام الفيديو.

تخطي الفيديو لحاجز الـ15 ألف تفاعل، دفع رواد السوشيال ميديا للتساؤل حول حقيقته، وبالعودة لأصل الفيديو فإن تصويره يعود إلى شهر سبتمبر لعام 2019، عندما قام الأب المدعو «جمال حسن» بالرقص على المهرجان في فرح نجله الوحيد.

الأب صاحب فيديو الرقص في فرح نجله: «عبد الرحمن ابني الوحيد»

وروى الأب، صاحب الـ58 عامًا، كواليس مقطع الفيديو المتداول، قائلا: «أنا من فرحتي، نزلت المصوراتي من على السلم وطلعت رقصت عليه، لأن فرحة ابني الوحيد كانت طالعة من القلب، والموضوع جه بالصدفة مكنتش مرتبله».

وبحسب «جمال» الذي يعمل بإحدى الشركات: «أنا كنت برقص على أغنية للمهرجانات وممكن أرقص على أي أغنية علشان فرحتي بيه، ولكني اتفاجئت برد الفعل الكبير من الناس، ولقيت الكل وقتها بيكلمني ومبسوط بيه».