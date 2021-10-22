نميمة الفن: «وصلة رقص» ساخنة جدًا تتسبب فى انتحار ربة منزل بـ«مصر» ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 11:13 مساءً - انتحرت ربة منزل في منطقة المرج؛ بسبب شئ غريب جدًا.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من المستشفى العام بوصول «نهى.أ»، 19 سنة، ربة منزل، إلى المستشفى جثة هامدة إثر تناولها العديد من العقاقير المخدرة.

بإجراء التحريات تبين أن الفتاة تزوجت بعد قصة حب وفى أحد الأيام توجهت مع زوجها إلى فرح أحد أقاربه، وشاهدت زوجها فى وصلة رقص مع فتاة أخرى، فشعرت بالغيرة وطلبت منه أن يرقص معها ولكنه رفض طلبها وحدثت مشادة كلامية بينهما ونهرها أمام أقاربه.

وأضافت التحريات أنه عقب انتهاء حفل الزفاف توجهت الفتاة مع زوجها إلى شقتهما فى المرج، وأغلقت عليها غرفتها ودخلت فى وصلة بكاء بسبب جرح مشاعرها على يد زوجها ثم قررت الانتحار، ثم دخل عليها زوجها ليجدها جثة هامدة، فتم نقلها إلى المستشفى.