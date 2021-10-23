نميمة الفن: رهف القحطاني تهدد بمقاضاة أي شخص يطلق كلمة “ذو نكهة” ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 23 أكتوبر 2021 05:05 مساءً - صحيفة المرصد: توعدت مشهورة سناب شات “رهف القحطاني”، بمقاضاة أي شخص يطلق على مشروعه كلمة “ذو نكهة”.

وقالت “القحطاني” في مقطع فيديو:”أنا خلاص ثبتت الاسم تجاريا باسمي؛ أنا يعني أي فود ترك يفتح باسم ذو نكهة أو أي مشروب بذو نكهة أو أي كوفي بذو نكهة أو أي شئ يخص ذو نكهة، أنا مثبتة الاسم يعني أرفع قضية وأنا ما ودي بالمشاكل”.

وأشارت:”أي واحد يبى يفتح بذو نكهة يتواصل مع مدير أعمالي أو يرجع لي أنا وبعدين أقرر يفتح، لكن ما تفتح كذا الدنيا إيش فوضى”، مردفة:”ثبتنا الاسم فأرجعولي أنا”.



