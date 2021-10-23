نميمة الفن: صافيناز تفضح لاعب كرة مصري مشهور .. فعل معي هذا الأمر ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 23 أكتوبر 2021 05:05 مساءً - علقت الراقصة الأرمينية صافيناز على الجدل المثار بعد فضحها محاولة لاعب كرة القدم بنادى سيراميكا والأهلى السابق صالح جمعة معاكستها على إنستجرام، حيث نشرت صورة منها عبر خاصية الاستورى وكتبت صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة “إيه ده”، وذلك في إشارة إلى استغرابها كم الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من إيموشن قلب.

وروت صافيناز تفاصيل الواقعة فى أول تعقيب لها وقالت: “وصلتنى رسائل إعجاب من شخص لا أعرفه، واعتبرته من الجمهور وعندما أرسل لى ايموشن قلب رديت عليه بايموشن ورد، كعادتى في تعاملاتى مع الجمهور على السوشيال ميديا، وبعد ذلك مسح ايموشن القلب الذى أرسلها وترك ردى عليه بالورد، على أساس أنى من أقوم بمعاكسته، ووصل الأمر إلى خطيبى الذى كان رد أن صافيناز مستحيل تعاكس حد”.

وأضافت صافيناز: “كلمت الشخص اللى ماسك السوشيال ميديا عندي وحكيت له ما حدث وأنى أريد الجمهور يعرف ايه اللى حصل بالظبط لأنه يريد إيصال للناس إن أنا اللى بعاكسه، والحقيقة أنا ما اعرفش هو عمل الأفلام دى ليه عليا، ولذلك قررنا فضح الأمر أمام الجميع لأنى أخاف على سمعتى وكمان لازم أوضح كل دا قدام الراجل اللى انا مخطوباله”.

وتعابت صافيناز: “لما بعتلى أنا مكنتش أعرفه لانى لا أتابع كرة أو رياضة بوجه عام، وحتى عندما رديت عليه لأنى اعتبره جمهور وزوقياً منى بعت الورد وأنا ببعت ورد لأى واحد من الجمهور أما بيبعتلى على السوشيال ميديا، والغريب انه عاوز يظهر أنى بعاكسه ودا مسحيل لأنى مبعاكسش حد ومصر كلها بتعاكسنى أصلاً.